Scoreboard: India vs New Zealand, 1st Women''s ODI

New Zealand: Suzie Bates c Bhatia b Thakor 1 Georgia Plimmer c & b Sharma 25 Lauren Down c Hasabnis b Yadav 26 Sophie Devine run out 2 Brooke Halliday c & b Thakor 39 Maddy Green run out 31 Isabella Gaze c Thakor b Reddy 9 Jess Kerr c Thakor b Yadav 3 Amelia Kerr not out 25 Molly Penfold b Yadav 1 Eden Carson run out 0 Extras: (NB-1, W-5) 6 Total: (All out in 40.4 overs) 168 Fall of wickets: 1-7, 2-40, 3-46, 4-79, 5-128, 6-128, 7-131, 8-167, 9-168, 10-168.

Advertisment

Bowling: Renuka Singh 7-0-30-0, Saima Thakor 7-0-26-2, Deepti Sharma 9-0-35-1, Arundhati Reddy 6-0-21-1, Radha Yadav 8.4- 0-35-3, Dayalan Hemalatha 2-0-11-0, Shafali Verma 1-0-10-0. PTI AYG