SCOREBOARD: India vs Oman, Asia Cup

Oman innings: Jatinder Singh b Kuldeep Yadav 32 Aamir Kaleemc Hardik Pandya b Harshit Rana 64 Hammad Mirza c Rinku Singh b Hardik Pandya 51 Zikria Islam not out 0 Vinayak Shukla c Rinku Singh b Arshdeep Singh 1 Jiten Ramanandi not out 12 Extras: (b-1, w-5, nb-1) 7 Total: 167/4 in 20 overs Fall of wickets: 56-1, 149-2, 154-3, 155-4 Bowling: Hardik Pandya 4-0-26-1, Arshdeep Singh 4-0-37-1, Harshit Rana 3-0-25-1, Kuldeep Yadav 3-0-23-1, Axar Patel 1-0-4-0, Shivam Dube 3-0-31-0, Tilak Varma 1-0-8-0, Abhishek Sharma 1-0-12-0. PTI AH AH