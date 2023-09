SCOREBOARD: India vs Pakistan

Pallekele (Sri Lanka), Sep 2 (PTI) Scoreboard of the Asia Cup match between India and Pakistan here on Saturday.

India: Rohit Sharma b Shaheen Afridi 11 Shubman Gill b Haris Rauf 10 Virat Kohli b Shaheen Afridi 4 Shreyas Iyer c Fakhar Zaman b Haris Rauf 14 Ishan Kishan c Babar Azam b Haris Rauf 82 Hardik Pandya c Agha Salman b Shaheen Afridi 87 Ravindra Jadeja c Rizwan b Shaheen Afridi 14 Shardul Thakur c Shadab Khan b Naseem Shah 3 Kuldeep Yadav c Rizwan b Naseem Shah 4 Jasprit Bumrah c Agha Salman b Naseem Shah 16 Mohammed Siraj not out 1 Extras: (b-2, lb-2, w-15, nb-1) 20 Total: 266 all out in 48.5 overs Fall of wickets: 15-1, 27-2, 48-3, 66-4, 204-5, 239-6, 242-7, 242-8, 261-9 Bowling: Shaheen Afridi 10-2-35-4, Naseem Shah 8.5-0-36-3, Haris Rauf 9-0-58-3, Shadab Khan 9-0-57-0, Mohammad Nawaz 8-0-55-0, Agha Salman 4-0-21-0. PTI More AH AH