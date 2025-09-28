Scoreboard: India vs Pakistan, Asia Cup final

Dubai, Sep 28 (PTI) Scoreboard of the Asia Cup final between India and Pakistan here on Sunday.

Pakistan innings: Sahibzada Farhan c Tilak Varma b Varun Chakaravarthy 57 Fakhar Zaman c Kuldeep Yadav b Varun Chakaravarthy 46 Saim Ayub c Bumrah b Kuldeep Yadav 14 Mohammad Haris c Rinku Singh b Axar 0 Salman Agha c Samson b Kuldeep Yadav 8 Hussain Talat c Samson b Axar 1 Mohammad Nawaz c Rinku Singh b Bumrah 6 Shaheen Afridi lbw b Kuldeep Yadav 0 Faheem Ashraf c Tilak Varma b Kuldeep Yadav 0 Haris Rauf b Bumrah 6 Abrar Ahmed not out 1 Extras: (b-1, lb-2, w-4) 7 Total: 146 all out in 19.1 overs Fall of wickets: 84-1, 113-2, 114-3 126-4, 131-5, 133-6, 134-7, 134-8, 141-9 Bowling: Shivam Dube 3-0-23-0, Jasprit Bumrah 3.1-025-2, Varun Chakaravarthy 4-0-30-2, Axar Patel 4-0-26-2, Kuldeep Yadav 4-0-30-4, Tilak Varma 1-0-9-0. PTI More AH AH