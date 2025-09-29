SCOREBOARD: India vs Pakistan, Asia Cup final

New Update
India innings: Abhishek Sharma c Haris Rauf b Faheem Ashraf 5 Shubman Gill c Haris Rauf b Faheem Ashraf 12 Suryakumar Yadav c Salman Agha b Shaheen Afridi 1 Tilak Varma not out 69 Sanju Samson c Sahibzada Farhan b Abrar Ahmed 24 Shivam Dube c Shaheen Afridi b Faheem Ashraf 33 Rinku Singh not out 4 Extras: (w-2) 2 Total: 150/5 in 19.4 overs Fall of wickets: 7-1, 10-2, 20-3, 77-4, 137-5 Bowling: Shaheen Afridi 4-0-20-1, Faheem Ashraf 4-0-29-3, Mohammad Nawaz 1-0-6-0, Haris Rauf 3.4-0-50-0, Abrar Ahmed 4-0-29-1, Saim Ayub 3-0-16-0. PTI AH AH