Scoreboard: India vs Pakistan, Women''s T20 Asia Cup

Dambulla, Jul 19 (PTI) Scoreboard of the Women’s Asia Cup Group A match between India and Pakistan here on Friday.

Pakistan: Gull Feroza c Kaur b Vastrakar 5 Muneeba Ali c Rodrigues b Vastrakar 11 Sidra Amin c Radha b Renuka 25 Aliya Riaz c Rodrigues b Shreyanka 6 Nida Dar c Hemalatha b Deepti 8 Tuba Hassan c Radha b Deepti 22 Iram Javed lbw b Renuka 0 Fatima Sana not out 22 Syeda Aroob Shah run out (Radha) 2 Nashra Sandhu c Ghosh b Deepti 0 Sadia Iqbal b Shreyanka 0 Extras: 7 (lb-3, nb-1, w-3) Total: 108 all-out in 19.2 overs Fall of wickets: 1-9, 2-26, 3-41, 4-59, 5-61, 6-61, 7-92, 8-94, 9-94, 10-108.

Bowling: Renuka Singh 4-0-14-2, Pooja Vastrakar 4-0-31-2, Deepti Sharma 4-0-20-3, Radha Yadav 4-0-26-0, Shreyanka Patil 3.2-0-14-2. PTI MORE DDV