SCOREBOARD -- India vs SA, 3rd T20I

Dharamsala, Dec 14 The scoreboard of the third T20I between India and South Africa here on Sunday.

South Africa: Quinton de Kock lbw Harshit Rana 1 Reeza Hendricks lbw Arshdeep 0 Aiden Markram c Jitesh b Arshdeep 61 Dewald Brevis b Rana 2 Tristan Stubbs c Jitesh b Pandya 9 Corbin Bosch b Dube 4 Donovan Ferreira c Chakravarthy 20 Marco Jansen b Chakravarthy 2 Anrich Nortje st Jitesh b Kuldeep 12 Lungi Ngidi (not out) 2 Ottneil Baartman c Suryakumar b Kuldeep 1 Extras (B-1, LB-2) 3 Fall of wickets: 1-1, 2-1, 3-7. 4-30, 5-44, 6-69, 7-77, 8-113, 9-115.

Bowling: Arshdeep Singh 4-0-13-2, Harshit Rana 4-0-34-2, Hardik Pandya 3-0-23-1, Varun Chakravarthy 4-0-11-2, Shivam Dube 3-0-21-1, Kuldeep Yadav 2-0-12-2.