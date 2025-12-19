SCOREBOARD -- India vs SA, 5th T20I

Ahmedabad, Dec 19 (PTI) Scoreboard of the fifth T20I between India and South Africa here on Saturday.

India: Sanju Samson b Linde 37 Abhishek Sharma c de Kock b Bosch 34 Tilak Varma run out 73 Suryakumar Yadav c Miller b Bosch 5 Hardik Pandya c Hendricks b Baartman 63 Shivam Dube not out 10 Jitesh Sharma not out 0 Extras: (LB-3, W-6) 9 Total (For 5 wkts, 20 overs) 231 Fall of wkts: 1-63, 2-97, 3-115, 4-220, 5-227.

Bowling: Lungi Ngidi 4-0-29-0, Marco Jansen 4-0-50-0, Ottneil Baartman 3-0-39-1, Corbin Bosch 3-0-44-2, Donovan Ferreira 2-0-20-0, George Linde 4-0-46-1. (More) PTI AM AM AM