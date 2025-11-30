Scoreboard: India vs South Africa -- 1st ODI

Ranchi, Nov 30 (PTI) Scoreboard of the first ODI between India and South Africa at Ranchi here on Sunday.
INDIA: Yashasvi Jaiswal c de Kock b Burger 18 Rohit Sharma lbw Jansen 57 Virat Kohli c Rickelton b Burger 135 Ruturaj Gaikwad c Brevis b Baartman 8 Washington Sundar c Bosch b Baartman 13 KL Rahul c de Kock b Jansen 60 Ravindra Jadeja c Markram b Bosch 32 Harshit Rana (not out) 3 Arshdeep Singh b Bosch 0 Kuldeep Yadav (not out) 0 Extras (B-5, LB-4, W-14) 23 Total (8 wickets; 50 overs) 349 Fall of wickets: 1-25, 2-161, 3-183, 4-200, 5-276, 6-341, 7-347, 8-347.
Bowling: Marco Jansen 10-0-76-2, Nandre Burger 10-0-65-2, Corbin Bosch 10-0-56-2, Ottneil Baartman 10-0-60-2, Prenelan Subrayen 10-0-73-0.