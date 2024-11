Scoreboard: India vs South Africa 1st T20I

Durban, Nov 8 (PTI) Scoreboard of the first T20I between India and South Africa here on Friday.

India: Sanju Samson c Tristan Stubbs b Nqabayomzi Peter 107 Abhishek Sharma c Markram b Gerald Coetzee 7 Suryakumar Yadav c Simelane b Patrick Kruger 21 Tilak Varma c Marco Jansen b Maharaja 33 Hardik Pandya c Marco Jansen b Gerald Coetzee 2 Rinku Singhc Klaasen b Gerald Coetzee11 Axar Patel c Tristan Stubbs b Marco Jansen 7 Arshdeep Singh not out 5 Ravi Bishnoi run out (Klaasen/Marco Jansen)1 Extras: (W-5, NB-3) 8 Total: (For 8 wickets in 20 Overs) 202 Fall of wickets: 1-24, 2-90, 3-167, 4-175, 5-181, 6-194, 7-199, 8-202 Bowling: Marco Jansen 4-0024-1, Aiden Markram 1-0-10-0, Keshav Maharaj 4-0-34-1, Gerald Coetzee 4-0-37-3, Nqabayomzi Peter 3-0-35-1, Patrick Kruger 2-0-35-1, Andile Simelane 2-0-27-0. (MORE) PTI APA APA APA