SCOREBOARD: India vs South Africa, 1st Women''s ODI

Bengaluru, Jun 16 (PTI) Scoreboard of the India vs South Africa 1st Women’s ODI here on Sunday INDIA: Shafali Verma c Jafta b Klaas 7 Smriti Mandhana c Luus b Klaas 117 D Hemalatha c Shangase b Mlaba 12 Harmanpreet Kaur c Wolvaardt b Dercksen 10 Jemimha Rodrigues c Kapp b Shangase 17 Richa Ghosh c Jafta b Khaka 3 Deepti Sharma b Khaka 37 Pooja Vastrakar (not out) 31 Radha Yadav c Mlaba b Khaka 6 Asha Shobana (not out) 8 Extras (B-3, LB-1, NB-1, W-12) 17 Total (8 wickets, 50 overs) 265 Fall of wickets: 1-15, 2-32, 3-55, 4-92, 5-99, 6-180, 7-238, 8-252.

Bowling: Ayabonga Khaka 10-0-47-3, Masabata Klaas 10-0-51-2, Anne Dercksen 10-0-60-1, Nonku Mlaba 8-0-38-1, Nondumiso Shangase 10-0-54-1, Anneke Bosch 2-0-11-0. (More) PTI UNG