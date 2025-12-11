SCOREBOARD: India vs South Africa, 2nd T20I

Mullanpur, Dec 11 (PTI) Scoreboard of the second T20 International between India and South Africa here on Thursday.

South Africa: Quinton de Kock run out 90 Reeza Hendricks b Varun 8 Aiden Markram c Patel b Varun 29 Dewald Brevis c Tilak Varma b Patel 14 Donovan Ferreira not out 30 David Miller not out 20 Extras: (b-1, lb-5, w-16) 22 Total: 213/4 in 20 overs Fall of wickets: 1-38, 2-121, 3-156, 4-160 Bowling: Arshdeep Singh 4-0-54-0, Jasprit Bumrah 4-0-45-0, Varun Chakravarthy 4-0-29-2, Axar Patel 3-0-27-1, Hardik Pandya 3-0-34-0, Shivam Dube 2-0-18-0. PTI AH AH