Scoreboard: India vs South Africa, 2nd T20I

Gqeberha, Nov 10 (PTI) Scoreboard of the second T20 International between India and South Africa here on Sunday.

India innings: Sanju Samson b Jansen 0 Abhishek Sharma c Jansen b Coetzee 4 Suryakumar Yadav lbw b Simelane 4 Tilak Varma c Miller b Markram 20 Axar Patel run out 27 Hardik Pandya not out 39 Rinku Singh c Coetzee b Peter 9 Arshdeep Singh not out 7 Extras: (B-1, LB-5, W-8) 14 Total: (For 6 wickets in 20 overs) 124 Fall of wickets: 1-0, 2-5, 3-15, 4-45, 5-70, 6-87.

Bowling: Marco Jansen 4-1-25-1, Gerald Coetzee 4-0-25-1, Andile Simelane 3-0-20-1, Keshav Maharaj 4-0-24-0, Aiden Markram 1-0-4-1, Nqabayomzi Peter 4-0-20-1. More PTI AYG