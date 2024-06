SCOREBOARD: India vs South Africa 2nd Women's ODI

Bengaluru, Jun 19 (PTI) Scoreboard of the second ODI between India Women and South Africa Women here on Wednesday.

South Africa: Laura Wolvaardt not out 135 Tazmin Brits b Reddy 5 Anneke Bosch c Rodrigues b Deepti 18 Sune Luus c Ghosh b Mandhana 12 Marianne Kapp c Vastrakar b Deepti 114 Nadine de Klerk c Reddy b Vastrakar 28 Nondumiso Shangase c Kaur b Vastrakar 0 Meike de Ridder not out 0 Extras: 9 (b-1, lb-4, w-4) Total: 321/6 in 50 overs Fall of wickets: 1-14, 2-54, 3-67, 4-251, 5-320, 6-320 Bowling: Pooja Vastrakar 7-0-54-2, Arundhati Reddy 8-0-62-1, Deepti Sharma 10-0-56-2, Radha Yadav 10-0-52-0, Smriti Mandhana 2-0-13-1, Asha Sobhana 9-0-53-0, Shafali Verma 4-0-26-0. PTI DDV