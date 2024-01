SCOREBOARD: India vs South Africa, Lunch, Day 2 of 2nd Test

Scoreboard at Lunch on Day 2 of 2nd Test between India and South Africa South Africa (2nd innings, O/n: 62/3): Aiden Markram c Sharma b Siraj 106 Dean Elgar c Kohli b Mukesh 12 Tony de Zorzi c Rahul b Mukesh 1 Tristan Stubbs c Rahul b Bumrah 1 David Bedingham c Rahul b Bumrah 11 Kyle Verreynee c Sirah b Bumrah 9 Marco Jansen c&b Bumrah 11 Keshav Maharah c Iyer b Bumrah 3 Kagiso Rabada c Sharma b Prasidh 2 Nandre Burger (not out) 6 Lungi Ngidi c Jaiswal b Bumrah 8 Extras: (LB-1, NB-5) 6 Total: (all out in 36.5 overs) 176 Fall of wickets: 1-37, 2-41, 3-45, 4-66, 5-85, 6-103, 7-111, 8-162, 9-162.

Bowling: Jasprit Bumrah 13.5-0-61-6, Mohammed Siraj 9-3-31-1, Mukesh Kumar 10-2-56-2, Prasidh Krishna 4-1-27-1. MORE PTI UNG