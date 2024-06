Scoreboard: India vs South Africa, one-off women's Test, Day 2

Chennai, Jun 29 (PTI) Scoreboard on day two of the one-off Test between India and South Africa here on Saturday.

India (1st innings): (Overnight 525/4) Shafali Verma run out 205 Smriti Mandhana c Dercksen b Tucker 149 Shubha Satheesh c Jafta b de Klerk 15 Jemimah Rodrigues c de Klerk b Tucker 55 Harmanpreet Kaur lbw b Sekhukhune 69 Richa Ghosh lbw b Mlaba 86 Deepti Sharma not out 2 Extras: 22 (b-16, lb-6) Total: 603/6d in 115.1 overs Fall of wickets: 1-292, 2-325, 3-411, 4-450, 5-593, 6-603 Bowling: Masabata Klaas 17-2-74-0, Annerie Dercksen 17-0-80-0, Nadine de Klerk 12-1-79-1, Tumi Sekhukhune 14-0-70-1, Nonkululeko Mlaba 26.1-1-122-1 Delmi Tucker 26-1-141-2, Sune Luus 3-0-15-0.

South Africa (1st innings): Laura Wolvaardt lbw b Rana 20 Anneke Bosch c Deepti b Rana 39 Sune Luus lbw b Deepti 65 Marianne Kapp not out 69 Delmi Tucker c Richa b Rana 0 Nadine de Klerk not out 27 Extras: 16 (b-14, nb-2) Total: 236/4 in 72 overs Fall of wickets: 1-33, 2-96, 3-189, 4-198 Bowling: Renuka Singh 7-0-22-0, Pooja Vastrakar 9-2-32-0, Sneh Rana 20-2-61-3, Rajeshwari Gayakwad 16-3-50-0, Deepti Sharma 15-3-40-1, Harmanpreet Kaur 3-0-9-0, Smriti Mandhana 2-0-8-0.