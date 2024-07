Scoreboard: India vs South Africa, one-off women''s Test, Day 4

Chennai, Jul 1 (PTI) Scoreboard on day four of the one-off Test between India and South Africa here on Saturday.

India (1st innings): 603/6d South Africa (1st innings): 266 South Africa (2nd innings F/O): (Overnight 232/2) Laura Wolvaardt lbw Gayakwad 122 Anneke Bosch lbw b Deepti 9 Sune Luus b Harmanpreet 109 Marizanne Kapp lbw b Deepti Delmi Tucker c Rodrigues b Rana 0 Nadine de Klerk b Gayakwad 61 Sinalo Jafta c Shubha b Rana 15 Annerie Dercksen lbw b Vastrakar 5 Tumi Sekhukhune run out (Gayakwad) 6 Masabata Klaas b Shafali 2 Nonkululeko Mlaba not out 1 Extras: 12 (b-8, lb-1, nb-3) Total: 373 in 154.4 overs Fall of wickets: 1-16, 2-206, 3-264, 4-266, 5-281, 6-310, 7-324, 8-334, 9-357, 10-373.

Bowling: Renuka Singh 10-1-30-0, Sneh Rana 40-12-111-2, Pooja Vastrakar 16-7-35-1, Deepti Sharma 45-10-95-2, Rajeshwari Gayakwad 30.4-12-55-2, Shafali Verma 3-1-7-1, Harmanpreet Kaur 10-0-31-1.

India (2nd innings): Shubha Satheesh not out 13 Shafali Verma not out 24 Extras: 0 Total: 37 for no loss in 9.2 overs Bowling: Nonkululeko Mlaba 5-0-18-0, Delmi Tucker 4.2-0-19-0. PTI DDV