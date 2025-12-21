SCOREBOARD: India vs Sri Lanka, 1st T20I

Visakhapatnam, Dec 21 (PTI) Scoreboard of the first T20 International between India and Sri lanka here on Sunday.
Sri Lanka Women: Vishmi Gunaratne run out 39 Chamari Athapaththu b Gaud 15 Hasini Perera c Gaud b Sharma 20 Harshitha Samarawickrama b Shree Charani 21 Nilakshika Silva run out 8 Kavisha Dilhari run out 6 Kaushini Nuthyangana not out 9 Extras: (b-1, w-2) 3 Total: 121/6 in 20 overs Fall of wickets: 1-18, 2-49, 3-87, 4-103, 5-108, 6-121 Bowling: Kranti Gaud 3-0-23-1, Arundhati Reddy 4-0-23-0, Deepti Sharma 4-1-20-1, Vaishnavi Sharma 4-0-16-0, Shree Charani 4-0-30-1, Amanjot Kaur 1-0-8-0.