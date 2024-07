SCOREBOARD: India vs Sri Lanka, 2nd T20I

Pallekele (Sri Lanka), Jul 28 (PTI) The scoreboard of the second T20I between India and Sri Lanka here on Sunday.

SRI LANKA: Pathum Nissanka lbw Bishnoi 32 Kusal Mendis c Bishnoi b Arshdeep 10 Kusal Perera c Singh b Pandya 53 Kamindu Mendis c Singh b Pandya 26 Charith Asalanka c Samson b Arshdeep 14 Dasun Shanaka b Bishnoi 0 Wanindu Hasaranga b Bishnoi 0 Ramesh Mendis st Pant b Patel 12 Maheesh Theekshana b Patel 2 Matheesha Pathirana (not out) 1 Extras (LB-1, W-10) 11 Total (9 wickets, 20 overs) 161 Fall of wickets: 1-26, 2-80, 3-130, 4-139, 5-140, 6-140, 7-151, 8-154, 9-161.

Bowling: Mohammed Siraj 3-0-27-0, Arshdeep Singh 3-0-24-2, Axar Patel 4-0-30-2, Ravi Bishnoi 4-0-26-3, Riyan Parag 4-0-30-0, Hardik Pandya 2-0-23-2.