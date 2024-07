SCOREBOARD: India vs Sri Lanka, 3rd T20I

Pallekele (Sri Lanka), Jul 30 (PTI) Scoreboard of the third T20I between India and Sri Laka here on Tuesday.

INDIA Yashasvi Jaiswal lbw Theekshana 10 Shubman Gill st Mendis b Hasaranga 39 Sanju Samson c Hasaranga b Wickramasinghe 0 Rinku Singh c Pathirana b Theekshana 1 Suryakumar Yadav c Hasaranga b Fernando 8 Shivam Dube c Mendis b Ramesh Mendis 13 Riyan Parag c Ramesh Mendis b Hasaranga 26 Washington Sundar b Theekshana 25 Ravi Bishnoi (not out) 8 Mohammed Siraj (run out) 0 Extras (LB-2, W-5) 7 Total (9 wickets, 20 overs) 137 Fall of wickets: 1-11, 2-12, 3-14, 4-30, 5-48, 6-102, 7-105, 8-137, 9-137.

Bowling: Chamindu Wickramsinghe 4-0-17-1, Maheesh Theekshana 4-0-28-3, Asitha Fernando 2-0-11-1, Ramesh Mendis 3-0-26-1, Wanindu Hasranga 4-0-29-2, Kamindu Mendis 3-0-24-0.