Scoreboard: India vs Sri Lanka Women''s T20 Asia Cup final

Dambulla, Jul 28 (PTI) Scoreboard of the Women’s T20 Asia Cup final between India and Sri Lanka here on Sunday.

India: Shafali Verma lbw b Dilhari 16 Smriti Mandhana c Athapaththu b Dilhari 60 Uma Chetry lbw Athapaththu 9 Harmanpreet Kaur c de Silva b Nisansala 11 Jemimah Rodrigues run out (Nisansala/Sanjeewani) 29 Richa Ghosh c Sanjeevani b Prabodhani 30 Pooja Vastrakar not out 5 Radha Yadav not out 1 Extras: 4 (w-3, nb-1) Total: 165/6 in 20 overs Fall of wickets: 1-44, 2-58, 3-87, 4-128, 5-133, 164-6 Bowling: Inoshi Priyadharshani 4-0-31-0, Udeshika Prabodhani 3-0-27-1, Sugandika Kumari 4-0-23-0, Kavisha Dilhari 4-0-36-2, Sachini Nisansala 2-0-20-1, Chamari Athapaththu 3-0-28-1.