Scoreboard: India Women vs Australia Women

Perth, Mar 6 (PTI) Scoreboard on day one of the one-off Test between India Women and Australia Women here on Friday.

India Women 1st Innings: Smriti Mandhana b Hamilton 4 Shafali Verma c Mooney b Sutherland 35 Pratika Rawal c Hamilton b Sutherland 18 Jemimah Rodrigues c Gardner b Hamilton 52 Harmanpreet Kaur b Brown 19 Deepti Sharma c Mooney b Sutherland 7 Richa Ghosh c King b Gardner 11 Sneh Rana c McGrath b Hamilton 5 Kashvee Gautam not out 34 Sayali Satghare c Mooney b Sutherland 7 Kranti Gaud c Sutherland b Brown 1 Extras (LB-3, WD-2) 5 Total (All out in 62.4 overs) 198 Fall of wickets: 1-18, 2-54, 3-61, 4-84, 5-107, 6-150, 7-150, 8-157, 9-195.

Bowling: Darcie Brown 12.4-0-41-2, Lucy Hamilton 11-3-31-3, Annabel Sutherland 17-5-46-4, Tahlia McGrath 4-2-15-0, Ashleigh Gardner 15-3-39-1, Alana King 3-0-23-0.

Australia Women 1st Innings Georgia Voll b Satghare 2 Phoebe Litchfield c Rodrigues b Gaud 9 Ellyse Perry not out 43 Alyssa Healy c Rodrigues b Satghare 13 Annabel Sutherland not out 20 Extras (B-2, LB-4, NB-3) 9 Total (For 3 wickets in 27 overs) 96 Fall of wickets: 1-2, 2-31, 3-58 Bowling: Sayali Satghare 8-1-24-2, Kranti Gaud 11-2-28-1, Kashvee Gautam 7-1-29-0, Sneh Rana 1-0-9-0. PTI APS APS APS