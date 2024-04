SCOREBOARD: India Women vs Bangladesh Women, 2nd T20I

Sylhet (Bangladesh), Apr 30 (PTI) Scoreboard of the second women's T20 International between India and Bangladesh here on Tuesday.

Bangladesh Women: Dilara Akter c Renuka Singh b Deepti Sharma 10 Murshida Khatun run out 46 Sobhana Mostary lbw b Shreyanka Patil 19 Nigar Sultana lbw b Radha Yadav 6 Fahima Khatun lbw b Radha Yadav 0 Sultana Khatun c Shafali Verma b Shreyanka Patil 4 Ritu Moni b Deepti Sharma 20 Rabeya Khan st Richa Ghosh b Radha Yadav 5 Nahida Akter run out 1 Marufa Akter not out 0 Fariha Trisna b Pooja Vastrakar 0 Extras: (lb-1, w-6, nb-1) 8 Total: 119 all out in 20 overs Fall of wickets: 14-1, 42-2, 64-3, 64-4, 69-5, 101-6, 116-7, 117-8, 119-9 Bowling: Renuka Singh 4-0-40-0, Deepti Sharma 4-0-14-2, Pooja Vastrakar 4-0-21-1, Shreyanka Patil 4-0-24-2, Radha Yadav 4-0-19-3 India Women: Smriti Mandhana not out 5 Shafali Verma c Nigar Sultana b Marufa Akter0 Dayalan Hemalatha not out 41 Extra: (w-1) 1 Total: 47/1 in 5.2 overs Fall of wickets: 1-1 Bowling: Marufa Akter 2.2-0-11-1 Sultana Khatun 1-0-12-0, Fariha Trisna 1-0-11-0, Nahida Akter 1-0-13-0. PTI AH AH AH