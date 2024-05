SCOREBOARD: India Women vs Bangladesh Women, 3rd T20I

Sylhet (Bangladesh), May 2 (PTI) Scoreboard of the third women's T20 International between India and Bangladesh here on Thursday.

Bangladesh Women: Dilara Akter c Ghosh b Renuka Singh 39 Murshida Khatun run out 9 Nigar Sultana lbw b Yadav 28 Sobhana Mostary run out 15 Fahima Khatun lbw b Patil 0 Ritu Moni c Ghosh b Vastrakar 8 Shorifa Khatun b Yadav 0 Rabeya Khan not out 7 Nahida Akter run out 2 Extras: (LB-2, NB-2, W-5) 9 Total: (For 8 wkts, 20 overs) 117 Fall of wkts: 1-46, 2-55, 3-85, 4-85, 5-108, 6-108, 7-112, 8-117.

Bowling: Renuka Singh 4-0-25-1, Pooja Vastrakar 4-0-26-1, Deepti Sharma 4-0-18-0, Shreyanka Patil 4-0-24-1, Radha Yadav 4-0-22-2.

India Women: Smriti Mandhana c Fahima Khatun b Nahida Akter 47 Shafali Verma c & b Ritu Moni 51 Dayalan Hemalatha lbw b Rabeya Khan 9 Harmanpreet Kaur not out 6 Richa Ghosh not out 8 Extras: Nil Total: (For 3 wkts, 18.3 overs) 121 Fall of wkts: 1-91, 2-100, 3-110.

Bowling: Marufa Akter 2-0-17-0, Fariha Trisna 2-0-17-0, Shorifa Khatun 2-0-19-0, Nahida Akter 3.3-0-24-1, Rabeya Khan 4-0-24-1, Fahima Khatun 3-0-10-0, Ritu Moni 2-0-10-1.