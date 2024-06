SCOREBOARD: India Women vs South Africa Women - 2nd ODI

Bengaluru, Jun 19 (PTI) Scoreboard of the second ODI between India Women and South Africa Women here on Wednesday.

INDW innings: Smriti Mandhana c Brits b Mlaba 136 Shafali Verma c Klaas b Mlaba 20 Dayalan Hemalatha c Bosch b Klaas 24 Harmanpreet Kaur (c) not out 103 Richa Ghosh not out 25 Extras: (B-1, LB-2, W-14) 17 Total: (For 3 wickets in 50 overs) 325 Fall of wickets: 1-38, 2-100, 3-271.

Bowling: Ayabonga Khaka 10-2-51-0, Masabata Klaas 10-0-67-1, Nadine de Klerk 8-1-50-0, Nonkululeko Mlaba 10-0-51-2, Nondumiso Shangase 6-0-57-0, Anneke Bosch 1-0-10-0, Sune Luus 5-0-36-0. More PTI AYG