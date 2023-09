Scoreboard of Asia Cup Final: IND vs SL

Colombo: Scoreboard of the Asia Cup final between India and Sri Lanka here on Sunday.

Sri Lanka Innings: Pathum Nissanka c Ravindra Jadeja b Siraj 2 Kusal Perera c Rahul b Bumrah 0 Kusal Mendis b Siraj 17 Sadeera Samarawickrama lbw b Siraj 0 Charith Asalanka c Ishan Kishan b Siraj 0 Dhananjaya de Silva c Rahul b Siraj 4 Dasun Shanaka b Siraj 0 Dunith Wellalage c Rahul b Hardik Pandya 8 Dushan Hemantha not out 13 Pramod Madushan c Kohli b Hardik Pandya 1 Matheesha Pathirana c Ishan Kishan b Hardik Pandya 0 Extras: (LB-2, W-3) 5 Total: (10 wkts, 15.2 Overs) 50 Fall of Wickets: 1-1, 8-2, 8-3, 8-4, 12-5, 12-6, 33-7, 40-8, 50-9, 50-10.

Bowler: Jasprit Bumrah 5-1-23-1, Mohammed Siraj 7-1-21-6, Hardik Pandya 2.2-0-3-3, Kuldeep Yadav 1-0-1-0.