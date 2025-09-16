Scoreboard of Asia Cup match between Afghanistan and Bangladesh

Abu Dhabi, Sep 16 (PTI) Scoreboard of the Group B Asia Cup match between Bangladesh and Afghanistan here on Tuesday. Bangladesh: Saif Hassan b Rashid Khan 30 Tanzid Hasan c Ibrahim Zadran b Noor Ahmad 52 Litton Das lbw b Noor Ahmad 9 Towhid Hridoy c Karim Janat b Azmatullah Omarzai 26 Shamim Hossain lbw b Rashid Khan 11 Jaker Ali not out 12 Nurul Hasan not out 12 Extras: (W-2) 2 Total: (For 5 wickets in 20 overs) 154 Fall of wickets: 1-63, 2-87, 3-104, 4-121, 5-139 Bowling: Fazalhaq Farooqi 4-0-37-0, Azmatullah Omarzai 3-0-19-1, AM Ghazanfar 3-0-32-0, Rashid Khan 4-0-26-2, Mohammad Nabi 2-0-17-0, Noor Ahmad 4-0-23-2. MORE PTI SSC SSC SSC
