Scoreboard of Asia Cup match between India and Sri Lanka

Sri Lanka: Pathum Nissanka c Varun b Harshit Rana 107 Kusal Mendis c Shubman Gill b Pandya 0 Kusal Perera st Samson b Varun 58 Charith Asalanka c Shubman Gill b Kuldeep Yadav 5 Kamindu Mendis c Patel b Arshdeep Singh 3 Dasun Shanaka not out 22 Janith Liyanage not out 2 Extras: (B-1,W-4) 5 Total: (For 5 wickets in 20 overs) 202 Fall of wickets: 1-7, 2-134, 3-157, 4-163, 5-191 Bowling: Hardik Pandya 1-0-7-1, Arshdeep Singh 4-0-46-1, Harshit Rana 4-0-54-1, Axar Patel 3-0-32-0, Kuldeep Yadav 4-0-31-1, Varun Chakravarthy 4-0-31-1.

Sri Lanka (Super Over) Kusal Perera c&b Arshdeep Singh 0 Dasun Shanaka c&b Arshdeep Singh 0 Kamindu Mendis not out 1 Extras: (W-1) 1 Total: 2 Fall of wickets: 1-0, 2-2 Bowling: Arshdeep Singh 0.5-0-2-2, India: (Super Over) Suryakumar Yadav not out 3 Shubman Gill not out 0 Extras: 0 Total: (3 for no less) Fall of wickets: 0-3 Bowling: Wanindu Hasaranga 0.1-0-3-0. PTI SSC SSC SSC