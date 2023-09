Scoreboard of Asia Cup Super 4 match: India vs Bangladesh

India: Rohit Sharma c Anamul Haque b Tanzim Hasan Sakib 0 Shubman Gill c Towhid Hridoy b Mahedi Hasan 121 Tilak Varma b Tanzim Hasan Sakib 5 KL Rahul c Shamim Hossain b Mahedi Hasan 19 Ishan Kishan lbw b Mehidy Hasan Miraz 5 Suryakumar Yadav b Shakib Al Hasan 26 Ravindra Jadeja b Mustafizur Rahman 7 Axar Patel c Tanzid Hasan b Mustafizur Rahman 42 Shardul Thakur c Mehidy Hasan Miraz b Mustafizur Rahman 11 Mohammed Shami run out (Tanzid Hasan/Litton Das) 6 Prasidh Krishna not out 0 Extras: (B-2, LB-3, W-12) 17 Total: (All out in 49.5 overs) 259 Fall of wickets: 1-2, 2-17, 3-74, 4-94, 5-139, 6-170, 7-209, 8-249, 9-254, 10-259 Bowling: Tanzim Hasan Sakib 7.5-1-32-2, Mustafizur Rahman 8 -0-50-3, Nasum Ahmed 10-0-50-0, Shakib Al Hasan 10-2-43-1, Mahedi Hasan 9-1-50-2, Mehidy Hasan Miraz 5-0-29-1. PTI SSC SSC SSC