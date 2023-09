Scoreboard of Asia Cup Super 4 match: India vs Pakistan

Colombo, Sep 15 (PTI) Scoreboard of the Asia Cup Super 4 match between India and Bangaldesh here on Friday.

Bangladesh: Tanzid Hasan b Thakur 13 Litton Das b Mohammed Shami 0 Anamul Haque c Rahul b Thakur 4 Shakib Al Hasan b Thakur 80 Mehidy Hasan Miraz c Sharma b Patel 13 Towhid Hridoy c Tilak Varma b Mohammed Shami 54 Shamim Hossain lbw b Jadeja 1 Nasum Ahmed b Prasidh Krishna 44 Mahedi Hasan not out 29 Tanzim Hasan Sakib not out 1 Extra: (B- 1, LB-3, W-9) 13 Toyal: (For 8 wickets in 50 overs) 265 Fall of wickets: 1-13, 2-15, 3-28, 4-59, 5-160, 6-161, 7-193, 8-238.

Bowling: Mohammed Shami 8-1-32-2, Shardul Thakur 10-0-65-3, Prasidh Krishna 9-0-43-1, Axar Patel 9-0-47-1, Tilak Varma 4-0-21-0, Ravindra Jadeja 10-1-53-1.