Scoreboard of one-off women's Test between India and England

Navi Mumbai, Dec 16 (PTI) Full scoreboard at the end of the one-off Test between India Women and England Women here on Saturday.

India Women 1st Innings: Smriti Mandhana b Bell 17 Shafali Verma b Cross 19 Satheesh Shubha c Nat Sciver-Brunt b Ecclestone 69 Jemimah Rodrigues b Bell 68 Harmanpreet Kaur run out (Wyatt) 49 Yastika Bhatia c Bell b Dean 66 Deepti Sharma c Ecclestone b Bell 67 Sneh Rana b Nat Sciver-Brunt 30 Pooja Vastrakar not out 10 Renuka Singh b Ecclestone 1 Rajeshwari Gayakwad c Dunkley b Ecclestone 0 Extras: (B-23, LB-7, NB-2) 32 Total: (All out in 104.3 overs) 428 Fall of wickets: 1-25, 2-47, 3-162, 4-190, 5-306, 6-313, 7-405, 8-421, 9-424, 10-428 Bowling: Kate Cross 14-0-64-1, Lauren Bell 19-3-67-3, Nat Sciver-Brunt 11-4-25-1, Lauren Filer 15-1-84-0, Charlie Dean 19-1-67-1, Sophie Ecclestone 26.3-5-91-3.

England Women 1st Innings Tammy Beaumont run out (Vastrakar) 10 Sophia Dunkley b Renuka Singh 11 Heather Knight (c) lbw b Vastrakar 11 Nat Sciver-Brunt b Rana 59 Danni Wyatt c Rodrigues b Sharma 19 Amy Jones c Shafali Verma b Sharma 12 Sophie Ecclestone b Sharma 0 Charlie Dean lbw b Rana 0 Kate Cross c&b Sharma 1 Lauren Filer b Sharma 5 Lauren Bell not out 0 Extras: (B-8) 8 Total: (All out in 35.3 overs) 136 Fall of wickets: 1-13, 2-28, 3-79, 4-108, 5-126, 6-126, 7-130, 8-131, 9-135, 10-136 Bowling: Renuka Singh 9-1-32-1, Sneh Rana 6-0-25-2, Pooja Vastrakar 9-1-39-1, Rajeshwari Gayakwad 6-0-25-0, Deepti Sharma 5.3-4-7-5.

India Women 2nd Innings: Shafali Verma c Ecclestone b Dean 33 Smriti Mandhana c Beaumont b Ecclestone 26 Yastika Bhatia c Beaumont b Ecclestone 9 Jemimah Rodrigues c Beaumont b Dean 27 Harmanpreet Kaur not out 44 Deepti Sharma lbw b Dean 20 Sneh Rana b Dean 0 Pooja Vastrakar not out 17 Extras: (B-10) 10 Total: (For 6 wickets decl in 42 overs) 186 Fall of wickets: 1-61, 2-71, 3-77, 4-109, 5-133, 6-133 Bowling: Lauren Bell 3-1-6-0, Sophie Ecclestone 15-2-76-2, Charlie Dean 19-3-68-4, Kate Cross 3-0-13-0, Lauren Filer 2-0-13-0.

England Women 2nd Innings (T: 479 runs): Sophia Dunkley c sub (H Deol) b Vastrakar 15 Tammy Beaumont b Renuka Singh 17 Heather Knight c Bhatia b Vastrakar 21 Nat Sciver-Brunt b Vastrakar 0 Danni Wyatt c Rana b Sharma 12 Amy Jones c Shafali Verma b Sharma 5 Sophie Ecclestone b Gayakwad 10 Charlie Dean not out 20 Kate Cross b Sharma 16 Lauren Filer b Sharma 0 Lauren Bell c Rodrigues b Gayakwad 8 Extras: (B-5, LB-2) 7 Total: (All out in 27.3 overs) 131 Fall of wickets: 1-27, 2-37, 3-37, 4-68, 5-68, 6-83, 7-83, 8-108, 9-108, 10-131 Bowling: Renuka Singh 6-1-30-1, Sneh Rana 4-0-19-0, Pooja Vastrakar 4-1-23-3, Deepti Sharma 8-2-32-4, Rajeshwari Gayakwad 5.3-1-20-2. PTI SSC SSC SSC