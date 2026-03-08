Scoreboard of only day/night Test between India and Australia

Perth, Mr 8 (PTI) Scoreboard at the end of the lone day-night Test between India and Australia here on Sunday.

India Women 1st Innings Smriti Mandhana b Hamilton 4 Shafali Verma c Mooney b Sutherland 35 Pratika Rawal c Hamilton b Sutherland 18 Jemimah Rodrigues c Gardner b Hamilton 52 Harmanpreet Kaur b Brown 19 Deepti Sharma c Mooney b Sutherland 7 Richa Ghosh c King b Gardner 11 Sneh Rana c McGrath b Hamilton 5 Kashvee Gautam not out 34 Sayali Satghare c Mooney b Sutherland 7 Kranti Gaud c Sutherland b Brown 1 Extras: (LB-3, W-2) 5 Total: ( All out in 62.4 overs) 198 Fall of wickets: 1-18, 2-54, 3-61, 4-84, 5-107, 6-150, 7-150, 8-157, 9-195, 10-198 Bowling: Darcie Brown 12.4-0-41-2, Lucy Hamilton 11-3-31-3, Annabel Sutherland 17-5-46-4, Tahlia McGrath 4-2-15-0, Ashleigh Gardner 15-3-39-1, Alana King 3-0 -23-0, Australia Women 1st Innings Georgia Voll b Satghare 2 Phoebe Litchfield c Rodrigues b Gaud 9 Ellyse Perry lbw b Sharma 76 Alyssa Healy c Rodrigues b Satghare 13 Annabel Sutherland c Kaur b Sharma 129 Beth Mooney c Rodrigues b Rana 19 Ashleigh Gardner b Gaud 1 Tahlia McGrath c Mandhana b Shafali Verma 13 Alana King c Rana b Satghare 21 Lucy Hamilton c Rana b Satghare 23 Darcie Brown not out 0 Extras: (B-6, LB-6, NB-5) 17 Total: (All out in 90.4 overs) 323 Fall of wickets: 1-2, 2-31, 3-58, 4-186, 5-240, 6-241, 7-273, 8-277, 9-311, 10-323 Bowling: Sayali Satghare 18.4-2-50-4, Kranti Gaud 22-5-72-2, Kashvee Gautam 11-1-46-0, Sneh Rana 17-1-64 -1, Deepti Sharma 17-1-67-2, Shafali Verma 5-2-12-1 India Women 2nd Innings: Smriti Mandhana b Brown 2 Shafali Verma c Mooney b Hamilton 5 Pratika Rawal c Sutherland b Gardner 63 Jemimah Rodrigues c Mooney b Sutherland 14 Harmanpreet Kaur c Hamilton b Sutherland 11 Deepti Sharma b Hamilton 9 Richa Ghosh c Mooney b Hamilton 0 Sneh Rana b Gardner 30 Kashvee Gautam c Healy b King 0 Sayali Satghare c Voll b King 3 Kranti Gaud not out 0 Extras: (B-7, LB-4, W-1) 12 Total: (All out in 48.2 overs) 149 Fall of wickets: 1-2, 2-10, 3-38, 4-64, 5-82, 6-82, 7-132, 8-133, 9-149, 10-149 Bowling: Darcie Brown 14-2-45-1, Lucy Hamilton 8-1-32-3, Annabel Sutherland 6-2-15-2, Tahlia McGrath 6-1-15-0, Alana King 10-2-23-2, Ashleigh Gardner 4.2-1-8-2, Australia Women 2nd Innings: Georgia Voll not out 16 Phoebe Litchfield not out 11 Extras: (LB-1) 1 Total: (For no loss in 4.3 overs) 28.