Scoreboard of T20 WC: USA vs Pakistan

Dallas, Jun 6 (PTI) Scoreboard of the T20 World Cup match between USA and Pakistan here on Thursday.

Pakistan Innings: Mohammad Rizwan c Taylor b Netravalkar 9 Babar Azam lbw b Jasdeep Singh 44 Usman Khan c Kumar b Kenjige 3 Fakhar Zaman c Taylor b Ali Khan 11 Shadab Khan c Netravalkar b Kenjige 40 Azam Khan lbw b Kenjige 0 Iftikhar Ahmed lbw b Netravalkar 18 Shaheen Shah Afridi not out 23 Haris Rauf not out Extras: (LB-4, W-4) 8 Total: (For 7 wickets in 20 overs) 159 Fall of wickets: 1-9, 2-14, 3-26, 4-98, 5-98, 6-125, 7-139 Bowling: Nosthush Kenjige 4-0-30-3, Saurabh Netravalkar 4-0-18-2, Ali Khan 4-0-30-1, Harmeet Singh 4-0-34-0, Jasdeep Singh 3-0-37-1, Corey Anderson 1-0-6-0. MORE PTI SSC SSC SSC