Scoreboard of T20 World Cup: Canada vs UAE

New Delhi, Feb 13 (PTI) Scoreboard of the T20 World Cup match between Canada and UAE here on Friday.
Canada: Yuvraj Samra c Sharafu b Junaid Siddique 5 Dilpreet Bajwa c Muhammad Waseem b Junaid Siddique 11 Navneet Dhaliwal run out 34 Nicholas Kirton c Sharma b Muhammad Jawadullah 4 Harsh Thaker c Kumar b Junaid Siddique 50 Shreyas Movva c Sharafu b Junaid Siddique 21 Jaskaran Singh not out 4 Saad Bin Zafar c Haider Ali b Junaid Siddique 5 Dilon Heyliger not out 6 Extras: (B-1, W-9) 10 Total: (For 7 wkts, 20 overs) 150 Fall of wkts: 1-14, 2-19, 3-38, 4-96, 5-129, 6-136, 7-143.
Bowling: Haider Ali 4-0-29-0, Junaid Siddique 4-0-35-5, Muhammad Arfan 4-0-33-0, Muhammad Jawadullah 4-0-16-1, Muhammad Farooq 2-0-19-0, Harshit Kaushik 2-0-17-0. (More) PTI AM AM AM