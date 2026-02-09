Scoreboard of T20WC match between Zimbabwe and Oman

Colombo, Feb 9 (PTI) Scoreboard of the T20 World Cup match between Zimbabwe and Oman here on Monday.

Oman: Aamir Kaleem c Myers b Muzarabani 5 Jatinder Singh b Muzarabani 5 Hammad Mirza c Taylor b Ngarava 0 Karan Sonavale c Taylor b Muzarabani 0 Wasim Ali b Sikandar Raza 3 Sufyan Mehmood c Musekiwa b Evans 25 Vinayak Shukla c Taylor b Ngarava 28 Jiten Ramanandi c Myers b Ngarava 1 Nadeem Khan c Bennett b Evans 20 Shakeel Ahmed b Evans 4 Shah Faisal not out 5 Extras: (B-5, W-2) 7 Total: (All out in 19.5 overs) 103 Fall of wickets: 1-7, 2-8, 3-16, 4-17, 5-27, 6-69, 7-71, 8-76, 9-96, 10-103 Bowling: Richard Ngarava 4-1-17-3, Blessing Muzarabani 4-1-16-3, Brad Evans 3.5-0-18-3, Sikandar Raza 4-0-17-1, Brian Bennett 2-0-18-0, Wellington Masakadza 2-0-12-0.