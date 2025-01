Scoreboard of U-19 women's T20 World Cup: INDIA vs MALAYSIA

Kuala Lumpur, Jan 21 (PTI) Scoreboard of the U-19 women's T20 World Cup match between India and Malaysia here on Tuesday.

Advertisment

Malaysia Women U19 Innings: Nur Aliya Hairun run out (Parunika Sisodia) 5 Nuni Farini Safry lbw b Joshitha V J 0 Husna b Aayushi Shukla 5 Nur Dania Syuhada c Niki Prasad b Vaishnavi Sharma 1 Nur Izzatul Syafiqa c Parunika Sisodia b Aayushi Shukla 0 Nuriman Hidayah b Vaishnavi Sharma 2 Suabika Manivannan not out 3 Nur Ain Binti Roslan lbw b Vaishnavi Sharma 3 Nur Isma Dania lbw b Vaishnavi Sharma 0 Siti Nazwah b Vaishnavi Sharma 0 Marsya Qistina Abdullah c Sanika Chalke b Aayushi Shukla 1 Extras: (W-10, NB-1) 11 Total: (10 wkts, 14.3 Overs) 31 Fall of Wickets: 4-1, 12-2, 13-3, 13-4, 22-5, 24-6, 30-7, 30-8, 30-9, 31-10.

Bowler: Shabnam Shakil 2-0-8-0, Joshitha V J 2-1-5-1, Aayushi Shukla 3.3-1-8-3, Parunika Sisodia 3-0-5-0, Vaishnavi Sharma 4-1-5-5.

India Women U19 Innings: Gongadi Trisha not out 27 G Kamalini not out 4 Extras: (LB-1) 1 Total: (For no loss, 2.5 Overs) 32 Bowler: Suabika Manivannan 1.5-0-16-0, Nur Dania Syuhada 1-0-15-0. PTI ATK ATK