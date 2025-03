Scoreboard of WPL Eliminator between Mumbai Indians and Gujarat Giants

Mumbai, Mar 13 (PTI) Scoreboard of the Women's Premier League Eliminator between Mumbai Indians and Gujarat Giants here on Thursday.

Mumbai Indians: Yastika Bhatia c Fulmali b Gibson 15 Hayley Matthews c Mooney b Gautam 77 Nat Sciver-Brunt c Litchfield b Gibson 77 Harmanpreet Kaur run out (Fulmali/Meghna Singh) 36 Sajeevan Sajana not out 1 Extras: (LB-4, W-3) 7 Total: 9For 4 wickets in 20 overs) 213 Fall of wickets: 1-26, 2-159, 3-198, 4-213 Bowling: Kashvee Gautam 4-0-30 -1, Ashleigh Gardner 2-0-15-0, Tanuja Kanwar 4-0-49-0, Danielle Gibson 4-0-40-2, Priya Mishra 3 -0-40-0, Meghna Singh 3-0 -35-0.

Gujarat Giants: Beth Mooney c Matthews b Ismail 6 Danielle Gibson run out (AB Kaur/Bhatia) 34 Harleen Deol run out (Gupta/Bhatia) 8 Ashleigh Gardner b Matthews 8 Phoebe Litchfield st Bhatia b Kerr 31 Bharti Fulmali b Matthews 30 Kashvee Gautam run out (H Kaur/Bhatia) 4 Simran Shaikh c H Kaur b Kerr 17 Tanuja Kanwar c AB Kaur b Nat Sciver-Brunt 16 Meghna Singh c Nat Sciver-Brunt b Matthews 5 Priya Mishra not out 0 Extras: (LB-1, W-6) 7 Total: (All out in 19.2 overs) 166 Fall of wickets: 1-6 2-34, 3-43, 4-81, 5-107, 6-112, 7-142, 8-157, 9-165 10-166 Bowling: Shabnim Ismail 4-0-35-1, Nat Sciver-Brunt 4-0-31-1, Saika Ishaque 1-0-8-0, Hayley Matthews 3.2-0-31-3, Amanjot Kaur 3-0-32-0, Amelia Kerr 4-0-28-2. PTI SSC SSC SSC