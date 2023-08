Scoreboard: Pakistan vs Nepal, Asia Cup

Multan (Pakistan), Aug 30 (PTI) Scoreboard of the Asia Cup ODI between Pakistan and Nepal here on Wednesday.

Fakhar Zaman c Sheikh b Karan KC 14 Imam-ul-Haq run out (R Paudel) 5 Babar Azam c sub (S Jora) b Kami 151 Mohammad Rizwan run out (DS Airee) 44 Agha Salman c Bhurtel b Lamichhane 5 Iftikhar Ahmed not out 109 Shadab Khan b Kami 4 Extras: 10 (lb-1, w-7, nb-2) Total: 342/6 in 50 overs Fall of wickets: 1-21, 2-25, 3-111, 4-124, 5-338, 6-342 Bowling: Sompal Kami 10-1-85-2, Karan KC 9-0-54-1, Gulshan Jha 4-0-35-0, Lalit Rajbanshi 10-0-48-0, Sandeep Lamichhane 10-0-69-1, Dipendra Singh Airee 6-0-40-0, Kushal Bhurtel 1-0-10-0. PTI MORE DDV