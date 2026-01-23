SCOREBOARD SECOND ODI: Ind vs NZ

Raipur, Jan 23 (PTI) Scoreboard of the second T20 International between India and New Zealand here on Friday.

New Zealand Devon Conway c Pandya b Harshit Rana 19 Tim Seifert c Ishan Kishan b Varun 24 Rachin Ravindra c Arshdeep Singh b Kuldeep Yadav 44 Glenn Phillips c Pandya b Kuldeep Yadav 19 Daryl Mitchell c Pandya b Dube 18 Mark Chapman c Abhishek Sharma b Pandya 10 Mitchell Santner not out 47 Zak Foulkes not out 15 Extras: (b-4, lb-2, w-6) 12 Total: 208/6 in 20 overs Fall of wickets: 1-43, 2-43, 3-98, 4-125, 5-129, 6-161 Bowling: Arshdeep Singh 4-0-53-0, Hardik Pandya 3-0-25-1, Harshit Rana 3-1-35-1, Varun Chakravarthy 4-0-35-1, Kuldeep Yadav 4-0-35-2, Abhishek Sharma 1-0-12-0, Shivam Dube 1-0-7-1. PTI More AH AH