Scoreboard: Sri Lanka vs Afghanistan, Asia Cup

Lahore, Sep 5 (PTI) Scoreboard of the Asia Cup match between Sri Lanka and Afghanistan here on Tuesday.

Sri Lanka: Pathum Nissanka c Najibullah b Gulbadin 41 Dimuth Karunaratne c Nabi b Gulbadin 32 Kusal Mendis run out (Rashid Khan) 92 Sadeera Samarawickrama c Gurbaz b Gulbadin 3 Charith Asalanka c&b Rashid Khan 36 Dhananjaya de Silva b Mujeeb 14 Dasun Shanaka b Rashid Khan 5 Dunith Wellalage not out 33 Maheesh Theekshana b Gulbadin 28 Extras: 7 (lb-1, w-6) Total: 291/8 in 50 overs Fall of wickets: 1-63, 2-80, 3-86, 4-188, 5-221, 6-226, 7-227, 8-291 Bowling: Fazalhaq Farooqi 7-1-52-0, Mujeeb Ur Rahman 10-0-60-1, Gulbadin Naib 10-0-60-4, Mohammad Nabi 10-0-35-0, Rashid Khan 10-0-63-2, Karim Janat 3-0-20-0. MORE PTI DDV