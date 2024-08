Scoreboard: Sri Lanka vs India - 1st ODI

Colombo, Aug 2 (PTI) Below is the scoreboard of the opening One-Day International between Sri Lanka and India here on Friday.

Sri Lanka innings: Pathum Nissanka lbw b Washington Sundar 56 Avishka Fernando c Arshdeep Singh b Mohammed Siraj 1 Kusal Mendis lbw b Shivam Dube 14 Sadeera Samarawickrama c Shubman Gill b Axar Patel 8 Charith Asalanka (c) c Rohit Sharma b Kuldeep Yadav 14 Janith Liyanage c Rohit Sharma b Axar Patel 20 Dunith Wellalage not out 67 Wanindu Hasaranga c Axar Patel b Arshdeep Singh 24 Akila Dananjaya c Washington Sundar b Arshdeep Singh 17 Mohamed Shiraz not out 1 Extras: (LB-2, W-6) 8 Total: (For 8 wickets in 50 overs) 230 Fall of wickets: 1-7, 2-46, 3-60, 4-91, 5-101, 6-142, 7-178, 8-224.

Bowling: Mohammed Siraj 8-2-36-1, Arshdeep Singh 8-0-47-2, Axar Patel 10-0-33-2, Shivam Dube 4-0-19-1, Kuldeep Yadav 10-0-33-1, Washington Sundar 9-1-46-1, Shubman Gill 1-0-14-0.