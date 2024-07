Scoreboard, Sri Lanka vs India - 1st T20I

Pallekele, Jul 27 (PTI) Scoreboard of the opening T20 International between Sri Lanka and India here on Saturday.

India innings: Yashasvi Jaiswal st Kusal Mendis b Wanindu Hasaranga 40 Shubman Gill c Asitha Fernando b Dilshan Madushanka 34 Suryakumar Yadav (c) lbw b Matheesha Pathirana 58 Rishabh Pant b Matheesha Pathirana 49 Hardik Pandya b Matheesha Pathirana 9 Riyan Parag lbw b Matheesha Pathirana 7 Rinku Singh b Asitha Fernando 1 Axar Patel not out 10 Arshdeep Singh not out 1 Extras: (W-4) 4 Total: (For 7 wickets in 20 overs) 213 Fall of wickets: 1-74, 2-74, 3-150, 4-176, 5-192, 6-201, 7-206.

Bowling: Dilshan Madushanka 3-0-45-1, Asitha Fernando 4-0-47-1, Maheesh Theekshana 4-0-44-0, Wanindu Hasaranga 4-0-28-1, Kamindu Mendis 1-0-9-0, Matheesha Pathirana 4-0-40-4.