Scoreboard: T20 WC Final: India vs New Zealand

Ahmedabad, Mar 8 (PTI) Scoreboard of the T20 World Cup final between India and New Zealand at Ahmedabad on Sunday.

India: Sanju Samson c sub b Neesham 89 Abhishek Sharma c Seifert b Ravindra 52 Ishan Kishan c Chapman b Neesham 54 Hardik Pandya c Santner b Henry 18 Suryakumar Yadav c Ravindra b Neesham 0 Tilak Varma (not out) 8 Shivam Dube (not out) 26 Extras (W-8) 8 Total (5 wickets, 20 overs) 255 Fall of wickets: 1-98, 2-203, 3-204, 4-204, 5-226 Bowling: Matt Henry 4-0-49-1, Glenn Phillips 1-0-5-0, Jacob Duffy 3-0-42-0, Lockie Ferguson 2-0-48-0, Mitchell Santner 4-0-33-0, Rachin Ravindra 2-0-32-1, James Neesham 4-0-46-3. (More) PTI UNG