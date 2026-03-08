Scoreboard T20 WC Final: India vs New Zealand

New Zealand: Tim Seifert c I Kishan b Varun 52 Finn Allen c Tilak Varma b Patel 9 Rachin Ravindra c I Kishan b Bumrah 1 Glenn Phillips b Patel 5 Mark Chapman b Pandya 3 Daryl Mitchell c I Kishan b Patel 17 Mitchell Santner b Bumrah 43 James Neesham b Bumrah 8 Matt Henry b Bumrah 0 Lockie Ferguson not out 6 Jacob Duffy c T Varma b A Sharma 3 Extras (B-4, LB-1,WD-7) 12 Total (all out in 19 overs) 159 Fall of wickets: 1-31, 2-32, 3-47, 4-70, 5-72, 6-124, 7-141, 8-141, 9-152.

Bowling: Arshdeep Singh 4-0-32-0, Hardik Pandya 4-0-36-1, Axar Patel 3-0-27-3, Jasprit Bumrah 4-0-15-4, Varun Chakravarthy 3-0-39-1, Abhishek Sharma 1-0-5-1. PTI APS APS APS