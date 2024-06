Scoreboard T20 WC Super 8s match: West Indies vs South Africa

North Sound, Jun 24 (PTI) Scoreboard of the T20 World Cup Super Eights match between West Indies and South Africa here.

West Indies: K Mayers c Tristan Stubbs b Shamsi 35 Shai Hope c Tristan Stubbs b Marco Jansen 0 Nicholas Pooran c Marco Jansen b Markram 1 Roston Chase c Rabada b Shamsi 52 Rovman Powell st de Kock b Maharaj 1 Sherfane Rutherford c Markram b Shamsi 0 Andre Russell run out (Nortje) 15 Akeal Hosein c and b Rabada 6 Alzarri Joseph not out 11 Gudakesh Motie not out 4 Extras: (B-1, LB-1, W-8) 10 Total: (For 8 wickets in 20 Overs) 135 Fall of wickets: 1-2, 2-5, 3-86, 4-89, 5-94, 6-97, 7-117, 8-118 .

Bowling: Marco Jansen 2-0-17-1, Aiden Markram 4-0-28-1,Keshav Maharaj 4-0-24-1, Anrich Nortje 4-0-26-0, Tabraiz Shamsi 4-0-27-3,Kagiso Rabada 2-0-11-1.

South Africa: Quinton de Kock c Sherfane Rutherford b Russell 12 Reeza Hendricks c Pooran b Russell 0 Aiden Markram c K Mayers b Alzarri Joseph 18 Tristan Stubbs c K Mayers b Roston Chase 29 Heinrich Klaasen c Pooran b Alzarri Joseph 22 David Miller b Roston Chase 4 Marco Jansen c K Mayers b Roston Chase 29 Keshav Maharajc Alzarri Joseph b Roston Chase2 Kagiso Rabada not out 5 Extras: (B-2, W-9) 11 Total: (For 7 wickets in 16.1 Overs) 124 Fall of wickets: 1-12, 2-15, 3-42, 4-77, 5-93, 6-100, 7-110.

Bowling: Akeal Hosein 3-0-31-0, Andre Russell 4-0-19-2, Alzarri Joseph 4-0-25-2, Gudakesh Motie 1-0-20-0, Obed McCoy 1.1-0-15-0, Roston Chase 3-0-12-3 PTI APA APA