Scoreboard T20 World Cup: Nepal vs Bangladesh

Kingstown, Jun 17 (PTI) Scoreboard of the T20 World Cup match between Bangladesh and Nepal here.

Bangladesh: Tanzid Hasan c and b Sompal Kami 0 Litton Das c Aasif Sheikh b Sompal Kami 10 Najmul Hossain Shanto b Airee 4 Shakib Al Hasan lbw b Paudel 17 Towhid Hridoy c Lamichhane b Paudel 9 Mahmudullah run out (Gulsan Jha/Lamichhane) 13 Jaker Ali b Lamichhane 12 Tanzim Hasan Sakib b Lamichhane 3 Rishad Hossain c Sah b Airee 13 Taskin Ahmed not out 12 Taskin Ahmed not out 12 Extras (B-3, LB-2, W-5) 10 Total (all out in 19.3 Overs) 106 Fall of wickets: 1-0, 2-7, 3-21, 4-30, 5-52, 6-61, 7-69, 8-75, 9-88, 10-106.

Bowling: Sompal Kami 3-0-10-2, Dipendra Singh Airee 3.3-0-22-2, Rohit Paudel 4-0-20-2, Sandeep Lamichhane 4-1-17-2, Kushal Bhurtel 4-0-22-0, Abinash Bohara 1-0-10-0. Nepal: Kushal Bhurtel b Tanzim Hasan Sakib 4 Aasif Sheikh c Shakib b Mustafizur Rahman 17 Anil Sah c Najmul Hossain Shanto b Tanzim Hasan Sakib 0 Rohit Paudel c Rishad Hossain b Tanzim Hasan Sakib 1 Sundeep Jora c Rishad Hossain b Tanzim Hasan Sakib 1 Kushal Malla c Najmul Hossain Shanto b Mustafizur Rahman 27 Dipendra Singh Airee c †Litton Das b Mustafizur Rahman 25 Gulsan Jha c Towhid Hridoy b Taskin Ahmed 0 Sompal Kami st Litton Das b Shakib Al Hasan 0 Sandeep Lamichhane not out 0 Abinash Bohara lbw b Shakib Al Hasan 0 Extras: (B-2, LB-1, W-7) 10 Total: (All out in 19.2 Overs) 85 Fall of wickets: 1-9, 2-9, 3-20, 4-24, 5-26, 6-78 , 7-85, 8-85, 9-85, 10-85.

Bowling: Tanzim Hasan Sakib 4-2-7-4, Taskin Ahmed 4-0-29-1, Mustafizur Rahman 4-1-7-3, Rishad Hossain 3-0-15-0, Shakib Al Hasan 2.2-0-9-2, Mahmudullah 2-0-15-0.