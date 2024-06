Scoreboard: T20WC; AFG vs AUS

Kingstown, Jun 23 (PTI) Scoreboard of the T20 World Cup Super 8 clash between Afghanistan and Australia here on Sunday.

Afghanistan Innings: Rahmanullah Gurbaz c Warner b Stoinis 60 Ibrahim Zadran c Mitchell Marsh b Zampa 51 Azmatullah Omarzai b Zampa 2 Karim Janat c Tim David b Cummins 13 Rashid Khan c Tim David b Cummins 2 Mohammad Nabi not out 10 Gulbadin Naib c Maxwell b Cummins 0 Nangeyalia Kharote not out 1 Extras: (B-4, LB-1, W-4) 9 Total: (6 wkts, 20 Overs) 148 Fall of Wickets: 118-1, 121-2, 122-3, 126-4, 141-5, 141-6.

Bowler: Ashton Agar 4-1-17-0, Josh Hazlewood 4-0-39-0, Pat Cummins 4-0-28-3, Adam Zampa 4-0-28-2, Glenn Maxwell 2-0-12-0, Marcus Stoinis 2-0-19-1.

Australia Innings: Travis Head b Naveen-ul-Haq 0 David Warner c Noor Ahmad b Nabi 3 Mitchell Marsh c Nabi b Naveen-ul-Haq 12 Glenn Maxwell c Noor Ahmad b Gulbadin 59 Marcus Stoinis c Gurbaz b Gulbadin 11 Tim David lbw b Gulbadin 2 Matthew Wade c Karim Janat b Rashid Khan 5 Pat Cummins b Gulbadin 3 Ashton Agar c Gulbadin b Naveen-ul-Haq 2 Adam Zampa c Nabi b Azmatullah 9 Josh Hazlewood not out 5 Extras: (B-2, LB-6, W-7, NB-1) 16 Total: (10 wkts, 19.2 Overs) 127 Fall of Wickets: 0-1, 16-2, 32-3, 71-4, 85-5, 106-6, 108-7, 111-8, 113-9, 127-10.

Bowler: Naveen-ul-Haq 4-0-20-3, Fazalhaq Farooqi 3-0-21-0, Azmatullah Omarzai 1.2-0-10-1, Mohammad Nabi 1-0-1-1, Nangeyalia Kharote 1-0-13-0, Rashid Khan 4-0-23-1, Noor Ahmad 1-0-11-0, Gulbadin Naib 4-0-20-4. PTI ATK