Scoreboard: T20WC - England vs South Africa

Gros Islet (St Lucia), Jun 21 (PTI) Scoreboard of the T20 World Cup Super 8 Group 2 match between England and South Africa here on Friday.

South Africa: Reeza Hendricks c Brook b Ali 19 Quinton de Kock c Buttler b Archer 65 Heinrich Klaasen run out 8 David Miller c Brook b Archer 43 Aiden Markram b Rashid 1 Tristan Stubbs not out 12 Marco Jansen c Curran b Archer 0 Keshav Maharaj not out 5 Extras: (B-1, LB-3, W-6) 10 Total: (For 6 wkts, 20 overs) 163 Fall of wkts: 1-86, 2-92, 3-103, 4-113, 5-155, 6-155.

Bowling: Reece Topley 4-0-23-0, Moeen Ali 3-0-25-1, Jofra Archer 4-0-40-3, Sam Curran 3-0-29-0, Adil Rashid 4-0-20-1, Mark Wood 2-0-22-0. PTI (More) AM AM AM