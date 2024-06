Scoreboard: T20WC; INDvsAFG

Bridgetown (Barbados), Jun 20 (PTI) Scoreboard of the T20 World Cup Super 8 Group 1 match between India and Afghanistan here on Thursday.

India Innings: Rohit Sharma c Rashid Khan b Fazalhaq Farooqi 8 Virat Kohli c Nabi b Rashid Khan 24 Rishabh Pant lbw b Rashid Khan 20 Suryakumar Yadav c Nabi b Fazalhaq Farooqi 53 Shivam Dube lbw b Rashid Khan 10 Hardik Pandya c Azmatullah b Naveen-ul-Haq 32 Ravindra Jadeja c Gulbadin b Fazalhaq Farooqi 7 Axar Patel run out (Gurbaz/Naveen-ul-Haq) 12 Arshdeep Singh not out 2 Extras: (LB-5, W-8) 13 Total: (8 wkts, 20 Overs) 181 Fall of Wickets: 11-1, 54-2, 62-3, 90-4, 150-5, 159-6, 165-7, 181-8.

Bowler: Fazalhaq Farooqi 4-0-33-3, Mohammad Nabi 3-0-24-0, Naveen-ul-Haq 4-0-40-1, Rashid Khan 4-0-26-3, Noor Ahmad 3-0-30-0, Azmatullah Omarzai 2-0-23-0.