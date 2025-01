Scoreboard U-19 Women's World Cup: India vs Scotland

Kuala Lumpur, Jan 28 (PTI) Scoreboard of the India U-19 T20 World Cup match between India and Scotland here on Tuesday.

Advertisment

India Women Under-19s: Kamalini G c Muir b Maceira 51 Trisha Gongadi not out 110 Sanika Chalke not out 29 Extras: (LB-7, NB-1, W-10) 18 Total: 208 for 1 in 20 overs Fall of wickets: 1-147 Bowling: Gabriella Fontenla 4-0-42-0, Ammy Baldie 3-0-33-0, Kirsty McColl 3-0-30-0, Nayma Sheikh 3-0-25-0, Mollie Parker 3-0-46-0, Maisie Maceira 4-0-25-1.

Scotland Women Under-19s: Pippa Kelly b Aayushi Shukla 12 Emma Walsingham c Shabnam Shakil b Vaishnavi Sharma 12 Pippa Sproul c Prasad b Vaishnavi Sharma 11 Niamh Muir c&b Vaishnavi Sharma 1 Nayma Sheikh not out 10 Charlotte Nevard b Aayushi Shukla 3 Ammy Baldie b Aayushi Shukla 0 Gabriella Fontenla st Kamalini b Aayushi Shukla 0 Maisie Maceira c Chalke b Trisha 5 Mollie Parker lbw b Trisha 0 Kirsty McColl st Kamalini b Trisha 3 Extras: (W-1) 1 Total: (58 all out in 14 overs) Fall of wickets: 1-13, 2-33, 3-35, 4-38, 5-42, 6-42, 7-42, 8-48, 9-48, 10-58 Bowling: Shabnam Shakil 2-0-13-0, Aayushi Shukla 3-0-8-4, Mithila Vinod 3-20-0-0, Vaishnavi Sharma 2-0-5-3, Sonam Yadav 2-0-6 -0, Trisha Gongadi 2-0-6 -3. PTI SSC SSC SSC